La squadra ha fatto un'ottima gara, non siamo riusciti a riprendere la partita, ma nel complesso è stata un'ottima prestazione. Credo che i ragazzi in questo momento siano encomiabili, stanno facendo il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni.

Non sottovalutiamo nessuno, il Midtjylland è riuscito a mettere in difficoltà il Liverpool. Con il Verona le cose non sono andate bene ma per un’ora c’è stata la prestazione. Giochiamo partite tirate tutte le settimane, toglie energie e concentrazione e senza pubblico è diverso. Abbiamo perso opportunità di essere più su in classifica. C’è troppa polemica dopo i passi falsi, andiamo avanti per il nostro percorso.