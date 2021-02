"Mercoledì sera Neymar Jr ha subito un infortunio all'adduttore lungo sinistro. A seguito dell'analisi del quadro clinico, è prevista un'indisponibilità di circa 4 settimane a seconda del decorso." Questo il comunicato ufficiale del PSG, questa la notizia che i tifosi del PSG non avrebbero mai voluto leggere. A seguito del duro intervento del calciatore del Caen (avversario del PSG in Coppa di Francia) Yago O'Ney è stato costretto a lasciare il campo. Il verdetto clinico del giorno dopo è impietoso.

L'attaccante e stella del PSG salterà dunque senza ombra di dubbio l'andata degli ottavi di finale di Champions Leageu contro il "suo" Barcellona: O'Ney - per la verità - in forte dubbio anche per il ritorno previsto per il 10 marzo al Parco dei Principi.