Qualche giorno fa ricorderete il caso Donnarumma che, nonostante uno 0-3 contro la Lazio che potrebbe compromettere il passaggio in Champions, era a ridere e scherzare con l'ex compagno di squadra Reina (ora avversario). Una cosa che può succedere, ovviamente, ma che non andò giù ai tifosi del Milan, soprattutto considerando che Donnarumma era in quel frangente il capitano. Hazard non ci va tanto lontano, forse in una partita ben più importante. Il belga, uno degli acquisti più onerosi della storia del Real Madrid, dopo l'eliminazione della Champions va a ridere e scherzare con i suoi ex compagni del Chelsea. Ex compagni e amici, sicuramente, ma intanto il tuo Real Madrid è stato elimanto e l'ex di turno è stato anche il peggiore in campo

La pagella di Eden Hazard

Eden HAZARD voto 4,5 - Non ce ne voglia il fenomenale Eden, ma questa sera agisce da "ex giocatore", senza mai risultare un credibile pericolo per la difesa della sua vecchia squadra. Desolato. [Le pagelle di Eurosport]

Insomma, un vero e proprio disastro. Neanche a dirlo, la foto della sua reunion con alcuni giocatori del Chelsea ha fatto indignare i tifosi del Real Madrid. Anche per una questione di merito, avesse dato l'anima. 115 milioni per produrre in due stagioni 4 gol in 40 presenze totali e tanti infortuni. Oltre ad essere stato il peggiore in campo questa sera....

