1) Barcellona (in questo momento) di un altro pianeta

Superiore in tutto e ben al di là di quello che certifichino il punteggio finale e le tre reti annullate alla Juventus. Il Barcellona ha annichilito i bianconeri e ha imposto a Torino la sua superiorità tecnica, di personalità, di palleggio, di gioco. I due gol alla fine sono arrivati su un tiro deviato e su un rigore nel recupero, ma i catalani avrebbero avuto la chance di affondare e arrotondare il risultato molto prima. In questo momento i blaugrana sono sicuramente di un altro livello rispetto a questa Juve in costruzione.

2) Alvaro Morata, giocatore di caratura internazionale

Szczesny, Danilo, Cuadrado e Alvaro Morata. Questi quattro giocatori bianconeri hanno interpretato nel modo corretto il big match con il Barcellona. Lo spagnolo si è visto annullare tre gol per fuorigioco, ma ha confermato la sua statura internazionale, il suo livello di fronte a un top club. Attaccante che sa giocare spalle alla porta, che sa dialogare e che sa colpire alla prima occasione. In questa fase della stagione per continuità il miglior giocatore della Juve.

3) L'esperienza in Champions conta

Questo è un discorso datato. De Jong ha 23 anni, ma già oltre 30 presenze nelle coppe europee. Chiesa è un classe 1997 come lui, ma era alla seconda partita in Champions. Anche Kulusevski ha pagato lo "scotto" contro la grande squadra europea. In generale la Juve di Pirlo ha ancora troppi giocatori senza la giusta esperienza a questi livelli (inclusi Demiral, che si é preso un'espulsione evitabile, e McKennie). Ed è paradossale pensando che ne ha tanti altri (Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Bonucci ecc) che invece questa competizione la conoscono benissimo. Serve tempo, per far crescere chi è arrivato e amalgamarlo bene con chi certe partite sa giocarle.Il problema, altro paradosso, è che la Champions League tanto tempo non ne lascia.

4) Il girone concede tempo, ma serve una svolta

E qui ci ricolleghiamo al punto precedente. Dinamo Kiev e Ferencvaros (che si sono rubate punti a vicenda) sono di livello molto basso e, pur facendo esperimenti, la Juve ha la chance di qualificarsi comunque agli ottavi di finale senza soffrire troppo. Superare questa fase da prima o da seconda, poi, fa tutta la differenza del mondo e lo 0-2 subito dal Barcellona già compromette il percorso nel girone. Serve quindi una svolta immediata, più pensando al prossimo futuro, che all'imminente doppio confronto con gli ungheresi.

5) Pedri, che gioiellino

Nota a merito la merita il ragazzino lanciato da Koeman. Pedro Gonzalez Lopez, per tutti "Pedri". Trequartista, ala, rifinitore, tessitore. Un gioiellino classe 2002 che a Torino ha brillato e ha dimostrato tutte le sue qualità. Reggere il palleggio con Messi, mettere in difficoltà Bentancur, aiutare anche in fase difensiva non sono assolutamente azioni scontate in un match di alto livello. Promosso a pieni da voti, da seguire.

