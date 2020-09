L’Atalanta abbandona San Siro dopo un anno “d’affitto” per i match interni di Champions League. Dopo due giorni di ispezioni, il Gewiss Stadium di Bergamo ha ricevuto dalla UEFA l’idoneità ad ospitare le gare casalinghe dell’Atalanta in occasione della Champions League 2020-2021. I lavori erano iniziati il 7 maggio 2019 con la riqualificazione della Curva Nord Pisani. Dal 25 giugno 2020, invece, è partita l’opera di rifacimento della Tribuna UBI Banca. Ora con ancora pochi ritocchi da ultimare, quelli necessari per ottenere il via libera definitivo, che avverranno nelle prossime due settimane, il club bergamasco potrà finalmente regalare alla sua città la competizione calcistica più bella al mondo.