È (quasi) tutto pronto per il sorteggio di Nyon che darà vita alla Champions League 2020-2021. Dopo la sorprendente Final Four vista a Lisbona quest'estate, si tornerà ad un programma più tradizionale anche se la fase a gironi comincerà molto più avanti rispetto al solito (20-21 ottobre la prima giornata). Mancano solo tre squadre al lotto delle qualificate (le 32 dei gironi), ma la situazione diventa sempre più definita in vista del sorteggio.

Juventus in prima fascia, le altre italiane in terza

Già chiuso il discorso per le italiane. La Juventus sarà in prima fascia, come tutte le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati (più il Siviglia che ha vinto l'Europa League), mentre le altre italiane saranno in terza. Così sarà per Inter e Lazio, così sarà anche per l'Atalanta che scala dalla quarta alla terza fascia grazie alla mancata qualificazione del Celtic che era stato eliminato al secondo turno di qualificazione dal Ferencvaros.

Le ultime tre gare

-30 settembre, 21.00: Midtjylland-Slavia Praga (andata: 0-0)

-30 settembre, 21.00: PAOK Salonicco-Krasnodar (andata: 1-2)

-30 settembre, 21.00: Red Bull Salisburgo-Maccabi Tel Aviv (andata: 2-1)

Tutte le fasce in attesa delle ultime tre qualificate

Fascia 1: Real Madrid, Bayern Monaco (campioni in carica), Juventus, PSG, Liverpool, Zenit San Pietroburgo, Siviglia, Porto.

Fascia 2: Barcellona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

Fascia 3: Dinamo Kiev, RB Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta.

Fascia 3 o 4: Red Bull Salisburgo, Krasnodar, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Paok Salonicco, Maccabi Tel Aviv.

Fascia 4: Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, vincente Slavia Praga-Midtjylland, Ferencváros.

Salisburgo, Krasnodar, Lokomotiv, Marsiglia: c'è ancora qualcosa da chiudere

La fascia tre - quella con Inter, Lazio e Atalanta - deve ancora essere completata e lo sarà se dovessero qualificarsi alla fase a gironi gli austriaci del Red Bull Salisburgo e i russi del Krasnodar. Se qualcosa dovesse andare storto, invece, saranno Lokomotiv Mosca e/o Marsiglia ad esultare e a fare un passo in avanti. Non resta che scoprire come andranno le ultime tre gare di qualificazione.

Il ranking dalla terza fascia in giù

Squadra Coefficiente UEFA Dinamo Kiev 55.000 Red Bull Salisburgo 53.500 RB Lipsia 49.000 Inter 44.000 Olympiacos 43.000 Lazio 41.000 Atalanta 35.500 Krasnodar 35.500 Lokomotiv Mosca 33.000 Marsiglia 31.000 Club Brugge 28.500 Slavia Praga 27.500 Borussia Mönchengladbach 26.000 Istanbul Basaksehir 21.500 PAOK Salonicco 21.000 Maccabi Tel Aviv 16.500 Midtjylland 14.500 Rennes 14.000 Ferencváros 9.000

Quindi, se Red Bull Salisburgo e Krasnodar dovessero passere il turno sarebbero loro a qualificarsi in terza fascia, al contrario prenderebbero il loro posto la Lokomotiv Mosca e/o il Marsiglia (se dovessero venire eliminate entrambe). Se andassero avanti Maccabi Tel Aviv e PAOK Salonicco, invece, si qualificherebbero in quarta fascia. Già sicura della quarta fascia la vincente della gara Slavia Praga-Midtjylland.

