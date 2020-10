Irrompe la Champions e il morbo infuria. Nessuna delle quattro italiane ha vinto. Tre sconfitte e un pari. In borsa, azioni in picchiata. E l’Europa è un altro mondo: per parafrasare Vujadin Boskov, vede autostrade dove i campionati solo sentieri.

Dinamo Kiev-Juventus, martedì ore 18,55: X.

L’1-1 di Crotone è stato brutto, sporco, cattivo. E a Kiev, nella tana di Mircea Lucescu, proprio una gita non sarà. Gli ucraini vengono dai preliminari, e Vladyslav Supryaga, classe 2000, piace al mercato. Andrea Pirlo, in compenso, deve sgobbare in un cantiere assediato dal calendario e assillato dalle assenze, Cristiano su tutti. I giovani, che invochiamo salvo quando giocano, hanno bisogno di poter sbagliare. Fra Roma e Crotone sono già due rigori e due espulsi. E’ il prezzo dei lavori (e dei valori) in corso, di un centrocampo che porta palla e, appena ribaltato, offre praterie agli avversari. In attesa di Paulo Dybala, le buone notizie arrivano da Alvaro Morata: un gol, un palo, il raddoppio annullato per un alluce. La «quarta scelta» è il più vivo. Così così, viceversa, Federico Chiesa: una volata e un rosso. Era al debutto, ha diritto all’insufficienza di prove.

Inter-Borussia Mönchengladbach, mercoledì ore 21: 1.

Ha perso un derby che avrebbe potuto recuperare (in onore, se non altro, del mio pronostico: 2-2). L’ha perso, soprattutto, contro Zlatan Ibrahimovic, un totem che a 39 anni continua a metterci in crisi, troppo grande lui o troppo piccoli noi? I problemi di Alexandar Kolarov sono stati moltiplicati dalla difesa, decimata. Antonio Conte insiste con la linea a tre, e la coerenza è un pregio che ogni tanto si distrae. Quattro turni, e già otto gol al passivo. Il Borussia Moenchengladbach ha pareggiato 1-1 con il Wolfsburg, è un osso duro ma non proibitivo: serve un’Inter più equilibrata, che non significa necessariamente meno coraggiosa.

Midtjyalland-Atalanta, mercoledì ore 21: 2.

Mai vista così allo sbando come nel primo tempo del San Paolo. Tutto quello che volete: la sosta, i nazionali sparpagliati e il Napoli recluso, ma per la prima volta la Dea è sembrata una squadra qualunque. In Danimarca, con il Midtjylland, ci sarà da pedalare. Tornava Josip Ilicic, per la gioia di noi guardoni, e i "battesimi" non vanno sempre lisci. Resta la chiave. Gian Piero Gasperini si ciba di eccessi: è il suo momento.

Lazio-Borussia Dortmund, martedì ore 21: 2.

Con tutto il rispetto per la Sampdoria, mai e poi mai avrei immaginato un tonfo del genere. Fra infortuni e porte girevoli, è una Lazio più vicina a quella, macchinosa, del dopo lockdown che non alla brillante «intrusa» bloccata a un punto, uno solo, da Madama. Naturalmente Simone Inzaghi verrà accusato di aver esagerato nel turnover. Fosse crollato con i titolari, l’avrebbero beccato per averli spremuti. Occhio al Borussia del corazziere Erling Haaland, capace di estrarre un prezioso 1-0 dai «pozzi» dell’Hoffenheim. La squadra di Lucien Favre mi pare oggettivamente più in palla. Ciro Immobile, al rientro dopo la squalifica di Marassi, migrò in Vestfalia senza lasciare tracce. Sarà una sfida in cui, sulla carta, gli attacchi dovrebbero sbranare le difese.

