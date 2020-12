Con le unghie e con i denti l’Atalanta strappa uno storico successo contro l’Ajax ed entra nella top16 d’Europa per il secondo anno consecutivo grazie al secondo posto nel girone alle spalle del Liverpool. Partita dominata dalla paura e dalla tensione alla Johan Cruijff Arena, ma la Dea ottiene quello cerca nel finale: Muriel entra all’80' e cinque minuti dopo, imbeccato da Freuler, segna il gol qualificazione. Ecco i voti dei protagonisti della sfida di Amsterdam.

--- Le pagelle dell'Ajax ---

AJAX (4-3-3): Onana 5,5; Mazraoui 6, Schuurs 6, Martinez 6 (dal 92’ Timber s.v., dal 96’ Alvarez s.v.), Tagliafico 5,5 (dal 64’ Huntelaar 5); Klaassen 5,5, Labyad 6 (dal 64’ Ekkelenkamp 5,5), Gravenberch 4; Antony 6, Brobbey 6,5 (dal 46’ Promes), Tadic 5. All. Ten Hag 5

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Pierluigi GOLLINI 7 - Un miracolo su Klassen che vale come un gol sullo 0-0, di solo istinto, in spaccata

Rafael TOLOI 6,5 - Gara conservativa in copertura su Tadic. Non sbaglia, però, nulla

Cristian ROMERO 6,5 - Un totem nei contrasti aerei, Brobbey si deve inchinare

Berat DJIMSITI 5,5 - Rischia la frittata in stile Jordi Alba contro il Cadice: un retropassaggio che poteva costare caro. Prestazione altalenante condita da tanti errori in fase di impostazione

Hans HATEBOER 6 - Dà una mano a Toloi per contenere Tadic, lotta e fa legna a centrocampo. Essenziale e prezioso

Marten DE ROON 6,5 - Recupera tanti palloni e aiuta in difesa

Remo FREULER 7 - Un assist all'85' da incorniciare: quantità e qualità al servizio del Gasp

Robin GOSENS 6 - Contenuto sulla sinistra, non spinge come al solito. L'importante, però, è che fosse in campo per dare esperienza (dal 78' PALOMINO S.V.)

Alejandro GOMEZ 6,5 - Costantemente francobollato dal centrocampo di casa, interpreta la partita nella giusta maniera: con guizzi. In uno di questi si "guadagna" la doppia ammonizione di Gravenberch

Matteo PESSINA 7 - Scelto al posto di Ilicic (non pervenuto) è l'uomo in più di Gasperini: i suoi inserimenti senza palla danno imprevidibilità all'Atalanta. Nel finale sfiora il 2-0

Duvan ZAPATA 5 - Serata no. Svaria da sinistra e destra in cerca di ispirazione, ma sbaglia tantissimi appoggi e si fa anticipare spesso e volentieri dai terzini dell'Ajax (dal 78' MURIEL 7,5 - Entra e segna, come sempre ha fatto in carriera. Un gol che vale tra i 10 e i 12 milioni di euro, ovvero il premio qualificazione. Tanta roba)

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Nella partita più complicata di tutte per le vicende fuori e dentro il campo, azzecca il cambio e espugna la Johan Cruijff Arena dopo Anfield. Merita il Globe Soccer Award come miglior tecnico dell'anno.

