Amsterdam come Kharkiv. Con le unghie e con i denti l’Atalanta strappa uno storico successo contro l’Ajax ed entra nella top16 d’Europa per il secondo anno consecutivo grazie al secondo posto nel girone alle spalle del Liverpool. Partita dominata dalla paura e dalla tensione, ma la Dea ottiene quello cerca nel finale: Muriel entra all’80' e cinque minuti dopo, imbeccato da Freuler, segna il gol qualificazione. Sarebbe bastato un pari, ma i nerazzurri si regalano un'altra notte da sogno alla Johan Cruijff Arena dopo aver espugnato Anfield qualche settimana fa.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez (dal 92’ Timber), Tagliafico (dal 64’ Huntelaar); Klaassen, Labyad (dal 64’ Ekkelenkamp), Gravenberch; Antony, Brobbey (dal 46’ Promes), Tadic. All. Ten Hag

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens (dal 78’ Palomino); Gomez, Pessina; Zapata (dal 78’ Muriel). All. Gasperini

Arbitro : C. Del Cerro (Spagna)

Gasperini: "Voci? Non rispondo a chi non ha faccia né firma"

69’ PROTESTE DELL'AJAX - Erroraccio di Djimsiti con un retropassaggio suicida per Gollini, Freuler sbilancia Huntelaar. L'Atalanta si salva

79’ ESPULSIONE PER L'AJAX - Gravenberch dà una manata al Papu, doppio giallo e Lancieri in 10

85’ VANTAGGIO DELL'ATALANTA - Ha segnato Muriel! Palla in profondità per il colombiano di Freuler, Muriel dribbla Onana e deposita in rete! Forza Dea.