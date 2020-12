L'Atalanta è arrivata all'appuntamento decisivo per il suo futuro in Champions. Con un pareggio o una vittoria mercoledì sera saranno ottavi di finale alla Johan Cruijff Arena, altrimenti "retrocessione" in Europa League. Gian Piero Gasperini ammette che giocare avendo a disposizione due risultati su tre "è un vantaggio", anche se la vocazione delle due squadre rende complicato andare in campo pensando a non prenderle. il tecnico dell'Atalanta interviene in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli olandesi: molti i temi toccati, tra cui la pandemia di coronavirus che ha colpito duramente Bergamo.

Papu Gomez: "In campo con lo spirito di Bergamo, popolo di guerrieri"

Champions League Atalanta: striscione tifosi con abbraccio Gomez-Gasperini 6 ORE FA

Nomination per i Globe Soccer Awards e convocati

"È un riconoscimento prestigioso a livello mondiale, ma è rivolto a tutte le componenti della squadra, società e giocatori. È una cosa importante a livello mondiale, è un qualcosa di straordinario per quanto fatto la scorsa stagione. Cercheremo di fare il meglio contro un mostro sacro europeo. Sono rimasti fuori Miranchuk e Pasalic, abbiamo recuperato tutti".

Cosa cambia rispetto a sabato?

"E' una partita decisiva per andare avanti in Champions, ma abbiamo già la qualificazione in Europa League. Da giovedì possiamo programmare la stagione in campionato. L'Atalanta è in una situazione ottima, dobbiamo pensare a questa gara. Poi ci sarà il tempo per ripartire in campionato e fare una stagione importante".

Gasperini: "Mi ha dato fastidio l'ostruzionismo del Midtjylland"

Com'è stato il clima in questi giorni dopo quanto è successo?

"Non è mai stato un problema nostro, il clima è stato freddo e piovoso (ride, ndr). È sempre stata nostra intenzione rimanere compatti".

A Udine l'Atalanta non ha giocato: è stato meglio o peggio? Loro giocheranno all'attacco: cosa ne pensa?

"Viste le condizioni del campo è stato meglio per noi non disputare la partita per evitare problemi di ogni natura, come eventuali infortuni. Loro attaccano sempre, come è successo all'andata. C'è stato un rigore generoso, abbiamo rincorso il risultato. Anche in una situazione di difficoltà siamo riusciti a recuperare una gara, contiamo di riproporci anche domani".

Ci possiamo aspettare una scelta tipo Liverpool? Quanto cambia non aver giocato a Udine?

"Difficile vedere partite del genere finire 0-0, in Champions la qualità offensiva è molto alta. Dobbiamo avere molta attenzione in fase difensiva, ma la qualificazione passa dal nostro saperci riproporre. Se subiamo soltanto le loro iniziative diventa difficile superare il turno".

Avete due risultati utili su tre

"Due risultati sono un piccolo vantaggio, ma non possiamo soltanto difendere. Dovremo avere la capacità di riproporci e di segnare. Per superare il turno dobbiamo fare gol, fare 0-0 in Champions è davvero difficile".

La situazione a Bergamo è stata davvero pesante durante la pandemia

"Bergamo ha pagato per prima in Europa la tragedia del Covid. Dopo tanti mesi la situazione è paradossalmente migliore rispetto ad altre zone, ma quello che ancora manca è avere il pubblico allo stadio. L'appartenenza alla squadra è sempre stata fondamentale, non era mai capitato di giocare partite di Champions senza tifosi. È l'aspetto più crudele e beffardo di tutto quanto. Con i nostri tifosi sarebbe stata una festa, c'è sempre la soddisfazione di portare Bergamo e la sua gente in giro per l'Europa. Cercheremo di onorare al meglio la partita di domani".

Quanto sarà diversa la partita rispetto a quella di Bergamo?

"Avremo la presenza di De Roon, all'andata non c'era. Parliamo di due squadre con un'identità ben precisa, il fattore campo senza pubblico incide meno. Non credo che sarà una partita diversa".

Gasperini: "Penalizzati da Covid e Nazionali"

Champions League Ajax-Atalanta: probabili formazioni e statistiche 10 ORE FA