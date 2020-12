La formazione olandese ha ospitato una squadra italiana per l'ultima volta ai quarti di UEFA Champions League 2018/19, pareggiando la gara di andata contro la Juventus per 1-1 (vittoria per 2-1 a Torino). Il pareggio ad Amsterdam è stato il sesto risultato utile consecutivo in casa contro le squadre italiane (V1 P5) dopo la sconfitta per 2- 1 contro i bianconeri all'andata dei sedicesimi di UEFA Europa League 2009/10 (2-3 complessivo).