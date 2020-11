Il PSG aveva un solo risultato per poter continuare a sperare concretamente nel passaggio del turno. E quando il gioco si fa duro, ci pensano le stelle a prendersi sulle spalle la propria squadra per trascinarla al successo. La stella del PSG - una delle tante - si chiama Neymar, l'autore del gol che decide la sfida del Parco dei Principi contro il Lipsia e riapre i giochi qualificazione nel girone H di Champions League. Sabitzer regala ai padroni di casa un calcio di rigore d'oro dopo appena 10 minuti, Neymar ringrazia e non trema, bucando Gulacsi e mettendo subito in discesa la sfida per i ragazzi di Tuchel. Forsberg spaventa Keylor Navas sul finale di prima frazione e ad inizio ripresa, ma non basta ai ragazzi di Nagelsmann per agguantare il pareggio. I tre punti sono del PSG che riapre così i giochi per il passaggio del turno agguantando in classifica a quota 6 proprio il Lipsia. Parigini che si prendono la nuova rivincita e mettono già nel mirino la prossima sfida contro lo United, primo da solo nel girone dopo la vittoria contro il Basaksehir.