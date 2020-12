L’azienda ha confermato l’acquisizione da parte di Amazon dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre alla prestigiosa finale della Supercoppa UEFA, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Le migliori partite del mercoledì – scrive Radiocor – vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.