L'Atalanta dà un altro segnale all'Europa. Dopo il facile successo esterno ottenuto nella prima giornata, la squadra di Gasperini rimonta l'Ajax ed è un risultato fondamentale perché gli olandesi sono la diretta avversaria dei bergamaschi per il passaggio del turno. La Dea parte forte, ma un errore di Gosens spiana la strada al rigore di Tadic per il vantaggio ospite, rafforzato da Traoré. Dopo l'intervallo, Zapata si scatena con una doppietta che spedisce l'Atalanta a quattro punti dietro il Liverpool capolista a punteggio pieno: i lancieri sono a uno.

3' - In posizione defilata Zapata si presenta davanti al portiere e poi cade: intervento di Onana molto al limite, Skomina non concede il rigore.

15' - Ilicic dialoga con Djimsiti e tira da ottima posizione, quasi un rigore in movimento: calcia male e non inquadra la porta.

29' - Palla dentro di Tagliafico, intervento goffo di Gosens su Traoré: nessun dubbio per Skomina. Rigore per l'Ajax.

77' - Traoré di tacco per Antony che dal limite la piazza: bravo Sportiello a deviare in angolo.

Duvan Zapata. Numeri alla mano è stato coinvolto in 5 gol nelle ultime 3 partite di UEFA Champions League (4 gol, un assist). Per il primo squillo stacca da fermo e fa secco il diretto avversario per l'incornata, sul secondo spacca la porta incrociando. In un aggettivo? Devastante.