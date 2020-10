Comunque vada sarà una partita storica quella di martedì sera contro l’Ajax per l’Atalanta. Già perché un anno e mezzo dopo la prima storica qualificazione in Champions League, festeggiata il 26 maggio 2019, la Dea giocherà un match di Coppa Campioni nel suo stadio: il Gewiss Stadium, rinnovato, abbellito e migliorato dopo lavori strutturali imponenti e massicci, necessari per essere all’altezza degli standard UEFA. Le tribune dell'impianto però rimarranno vuote a causa della seconda ondata di Coronavirus che ha costretto il Governo italiano, a varare un Dpcm che impedisca al pubblico di occupare le tribune. Un rammarico enorme per la squadra e per Gasperini, che a precisa domanda, non nasconde il proprio rimpianto per una prima senza tifosi.

Non avrei mai pensato di giocare la seconda Champions senza pubblico, ma è una pandemia mondiale che sta togliendo qualcosa a tutti noi. È una soddisfazione per tutti, adesso giocheremo nel nostro stadio dopo aver giocato sempre fuori casa. La mancanza del pubblico rimane per noi un grandissimo dispiacere”.

Venendo alla partita, l’Atalanta dopo il roboante 4-0 all’esordio in Danimarca dovrà riscattare il netto ko contro la Sampdoria di sabato scorso e a fare risultato con una squadra galvanizzata dal devastante successo per 13-0 contro il VVV-Venlo.

L'Ajax è una squadra in salute, l'ho vista anche col Liverpool. Può sperimentare situazioni diverse, ma la Champions è un po' diversa: è una partita difficile, ma abbiamo buone speranze di renderla difficile anche a loro. In questa partita può uscire il rapporto di forza tra le due squadre. L'Ajax attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d'urto e ripartire. Sarà una gara più aperta e con altri tipi di difficoltà Similitudini e differenze? Dal punto di vista tattico siamo due squadre diverse, loro sono un laboratorio anche sotto questo punto di vista. In Champions sperimentano di meno, ma per me rimane un punto di riferimento. Propone sempre alcune idee molto efficaci, l'Ajax per me è sempre stato un modello. Ma siamo organizzati in modo diverso”.

Dea senza De Roon

Gasperini avrà un ampio ventaglio di opzioni in attacco, mentre in mediana dovrà rinunciare a De Roon che dovrà stare fermo ai box un paio di settimane.

Per noi è un'assenza importante, un giocatore fondamentale del nostro impianto. Ma queste situazioni possono succedere, non è una cosa grave anche se starà fuori un paio di settimane”.

Hans Hateboer sarà l'unico olandese in campo domani con l'Atalanta, vista l'assenza di De Roon Credit Foto Getty Images

L’unico olandese in campo domani al Gewiss Stadium sarà dunque Hans Hateboer che non nasconde l’emozione e l’orgoglio per questa sfida.

Già lo scorso anno volevo affrontarli, per me è una partita speciale. Ho giocato tante volte contro di loro, ma quando sei fuori dall'Olanda e giochi contro di loro è diverso. Peccato anche per la famiglia e per gli amici che avrebbero voluto vedere la partita, ma la situazione è questa. Sarà complicato per loro giocare qua, hanno seguito il nostro percorso. Sanno cosa abbiamo fatto negli ultimi anni. Chi sarà il giocatore da guardare con un occhio particolare? Blind sa giocare, non sappiamo quale sarà il suo ruolo, ma può fare diversi ruoli. Legge molto bene la partita, ma non c'è solo lui: hanno tanti giocatori di qualità”.

