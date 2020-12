Calcio

Champions League Atalanta, Gasperini: "Mi ha dato fastidio l'ostruzionismo del Midtjylland"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta analizza il pareggio interno contro il Midtjylland soddisfatto per un risultato che lascia alla Dea due opzioni su tre per la partita di Amsterdam contro l'Ajax: "Mi hanno dato fastidio le loro eccessive perdite di tempo non adatte alla partita".

