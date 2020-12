"Non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione, ma almeno abbiamo il piccolo vantaggio di avere due risultati a disposizione in casa dell'Ajax. A inizio girone avremmo fatto la firma per arrivare a questo punto del girone con questa classifica, Manca brillantezza, ma non in tutta la squadra. Ci manca lucidità in attacco, c'è scarsa condizione e un po' di nervosismo davanti. In difesa e a centrocampo stiamo facendo, ma è ovvio che è là davanti che si alza il livello della squadra. Dovrò mettere Romero in attacco più spesso".