Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Atalanta e Real Madrid (segui la DIRETTA), valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, arbitrato dal sig. Tobias Stieler (Germania). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Gewiss Stadium di Bergamo.