Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Dopo l’ennesimo guaio occorso a Eden Hazard, i Blancos perdono per sei settimane il loro capitano e leader Sergio Ramos. Il 33enne difensore iberico, come rivela Cadena Cope, nelle prossime ore si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere dei problemi al ginocchio sinistro che lo stanno condizionando da diverse settimane e lo ha portato addirittura a giocare, infiltrato, la semifinale di Supercoppa Spagnola persa contro l’Athletic Bilbao.