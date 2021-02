Atalanta-Real Madrid, l'andata degli ottavi di finale, si giocherà mercoledì 24 febbraio, ma il tecnico dei blancos ha già reso noto la lista dei convocati per Bergamo. Anche perché c'è poco da fare pretattica: oltre agli 8 infortunati già conosciuti, infatti, non è stato convocato nemmeno Karim Benzema. L'attaccante francese aveva già saltato il Valladolid a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della gamba sinistra: Benzema però non recuperare e non partirà con la squadra per l'Italia.