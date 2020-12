L'allenatore e il capitano avevano avuto un diverbio in campo e nell'intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland il primo dicembre scorso, quando l'argentino s'era rifiutato di allargarsi a destra. Il 'Papu', su decisione del tecnico, non ha preso parte alla trasferta di Udine, con partita poi rinviata per pioggia, insieme a Josip Ilicic.