Sul neutro di Bucarest, gara-1 va al Chelsea. I Blues si impongono per 1-0 sull'Atletico Madrid, partendo così da una posizione di discreto vantaggio in vista della gara di ritorno. Decisiva una rovesciata vincente di Giroud a una ventina di minuti dalla fine: una prodezza prima annullata per presunto fuorigioco del francese e poi convalidata tramite VAR, in quanto l'assist è in realtà un tocco sbilenco di Hermoso. Successo meritato per gli inglesi, che tengono il pallino del gioco praticamente dall'inizio alla fine, pur creando pochissime occasioni da rete. Deludente invece l'Atletico, che si affida a una partita puramente difensiva confermando le difficoltà riscontrate nelle ultime giornate di Liga. Ritorno in programma allo Stamford Bridge mercoledì 17 marzo: al Chelsea basterà un pareggio, mentre l'Atletico Madrid non potrà che vincere per portare la doppia sfida ai supplementari o per qualificarsi direttamente ai quarti. Ma dovrà cambiare marcia.