Atletico Madrid-Chelsea: gara d'andata degli ottavi di Champions League. Gli spagnoli di Diego Pablo Simeone occupano il primo posto in Liga e si sono qualificati in virtù del secondo posto nel girone ottenuto alle spalle del Bayern Monaco. Gli inglesi, invece, hanno vinto il loro raggruppamento battendo la concorrenza del Siviglia per 14 punti contro 13. Si gioca sul campo neutro dell'Arena Nationala di Bucarest in Romania, in virtù delle restrizioni anti-Covid imposte dal governo spagnolo sui voli in arrivo dall'Inghilterra. Andiamo a vedere le probabili formazioni.