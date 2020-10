Serata difficile per i tifosi juventini quella di mercoledì 28 ottobre. Non solo una sconfitta netta, ma anche l'impressione che rispetto al Barcellona ci siano ancora alcune categorie di differenza. E quello di scena all'Allianz non era neppure il miglior Barcellona. La squadra di Koeman è in mezzo ad un processo di rinnovamento, proprio come la Juve. E durante questo periodo di transito, vicino al deus ex machina blaugrana Leo Messi è esplosa la new wave dei catalani.

Messi e Pedri, ecco come il Barça ha battuto la Juve

Pedri, il 17enne che studia da Iniesta

Ansu Fati è uscito alla ribalta nella scorsa stagione, ma quest'anno è stato avvicinato da un . Si chiama Pedro González López, ma per tutti è Pedri. Mercoledì sera ha dominato la partita contro la Juve, finendo come uno dei papabili migliori in campo. Una prestazione completa e totale. Una prestazione degna degli applausi, se solo ci fosse stato il pubbblico.

66 tocchi totali, 95% di passaggi completati, 5 dribbling riusciti sui 6 tentati (Cuadrado ne sa qualcosa), 10 contrasti vinti e 6 palloni recuperati. Il tutto in 89 minuti di gioco. Assolutamente dominante nella connessione con Jordi Alba sul binario sinistro e nel cercare continuamente Leo Messi, che ricambiava il feeling. Applaudito da tutti. Tifosi, avversari e critica. Tutti rapiti dal talento del giovane canario.

Un leader di soli 17 anni

"È nata una stella". É stato questo il commento dei giornalisti dopo la recita all'Allianz Stadium. Una stella sempre più luccicante, che qualcuno conosceva già. Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan e del Las Palmas (società che ha battezzato Pedri), parlando con il portale Tuttomercatoweb ha detto:

"Durante il primo allenamento abbiamo visto che era speciale. Nel suo primo torello non è mai andato al centro, era qualcosa di insolito. Più passava il tempo, più capivamo di trovarci di fronte a un ragazzo umile, intelligente, che non sbagliava mai, in nessuna posizione o situazione. Non è stato difficile integrarlo nella squadra. Non ha ancora la personalità per essere un leader, è dal novembre 2002, ma tutti in campo lo hanno riconosciuto. Nei momenti di difficoltà i suoi compagni lo cercavano". Proprio come ieri sera a Torino.

Il numero 16 ha conquistato tutti. Dalla stampa spagnola che lo ha chiamato "el fichaje de la década" (il trasferimento della decade), a quella italiana passando per quella inglese e argentina. Koeman, che lo vede tutti i giorni, ha già detto che Pedri avrà un grande futuro al Barcellona. La realtà è che questa frase andrebbe corretta. Pedri è il presente del Barcellona, che sicuramente eviterà di mandarlo in prestito e potrà promuoverlo a titolare. Il futuro è oggi.

Un paragone intrigante ma scomodo

I colleghi spagnoli di Mundo Deportivo hanno ribattezzato la prestazione di ieri sera come "Una Rivelazione". Qualcosa che, secondo loro, assomiglia alla partita di un giovane argentino nel Trofeo Gamper del 2005. Davanti alla Juve di Capello (ieri come oggi ci sono sempre i bianconeri), un 18enne albiceleste fece strabuzzare gli occhi dell'allenatore ex Roma. "Non avevo mai visto un ragazzo così giovane con questa qualità e personalità", disse Don Fabio.

Il giocatore in questione era Leo Messi, e la storia la conosciamo tutti. Quindici anni dopo, la trama si ripete. Di fronte alla Juve di Pirlo è stato il canario a rubare la scena. Senza voler scomodare paragoni troppo scomodi, la storia è qua per essere interpretata e a Barcellona la storia dei grandi giocatori la conoscono bene.

