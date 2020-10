Dopo il primo k.o. in Liga contro il Getafe, il Barça dei giovani debutta sul velluto in Champions League contro i campioni ungheresi del Ferencvaros. L’8-2 del Bayern di due mesi fa è ancora fresco, Messi apre simbolicamente su rigore per scrollarsi di dosso l’estate più “calda” della sua carriera. Ansu Fati incanta con un gol e un assist per Coutinho. De Jong è libero di inventare in mediana, entra Dembelè e segna, entra il giovanissimo Pedri e segna. L’assolo dei catalani funziona come da copione, solo una nota stonata: un’espulsione stupida di Gerard Piquè sul 3-0 che causa un rigore (poi trasformato), ma soprattutto priverà Koeman dell’esperienza del centrale nel big match contro la Juventus di mercoledì prossimo. Buona notizia per Pirlo.