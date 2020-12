Barcellona-Juventus, match della sesta giornata della Champions League 2020-2021, andato in scena al Camp Nou, si è concluso col punteggio di 0-3. Gara arbitrata dal tedesco Tobias Stieler. La Juventus, in virtù di questo risultato, si qualifica da prima nel girone agli ottavi di finale. Partita dominata dai bianconeri, con Ronaldo che segna su rigore da lui procurato per fallo di Araujo. McKennie, dopo una splendida azione corale e un assist perfetto di Cuadrado, raddoppia mentre un fallo di mano grossolano di Lenglet - rilevato grazie all'on field review - porta al secondo penalty trasformato da CR7. Lo 0-4 di Bonucci viene giustamente annullato per fuorigioco. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Champions League Juventus sontuosa al Camp Nou: 0-3 e primo posto nel girone 2 ORE FA

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6 - Il miracolo su Ramsey è inutile suo malgrado perché Lenglet la combina grossa e arriva il rigore dello 0-3. Colpe? Ben poche. Entrano e tirano da tutte le parti. Abbandonato.

Sergino DEST 5 - Prova un tiro-cross a fine primo tempo: il talento si vede a sprazzi ma è acerbo nelle scelte.

Ronald ARAUJO 4,5 - Ingenuo sul rigore che spiana la strada alla Juventus, in costante difficoltà di fronte agli attaccanti bianconeri. Con Lenglet è la banda del buco (dall'82' Oscar MINGUEZA s.v.).

Cristiano Ronaldo, Araujo - Barcellona-Juventus - Champions League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Clement LENGLET 4 - Una frana. Disastroso in marcatura, viene ammonito ma manca un altro cartellino ai suoi danni sul fallo di mano grossolano che porta al secondo rigore, l'episodio che chiude la partita. Frastornato e pure graziato. Sciagura (dal 55' Samuel UMTITI 5 - Il cambio non giova granché. Ammonito, in affanno su Morata, alla prossima).

JORDI ALBA 6 - Messi-Alba, Alba-Messi è l'unica combinazione che funziona in casa blaugrana. Tolto principalmente perché ammonito e dunque per ripulire la fedina (dal 55' Junior FIRPO 5,5 - Un ingresso discreto, prova almeno ad alzare il raggio d'azione dei suoi).

Miralem PJANIC 5,5 - Un tiro che non trova la porta, qualche giocata qua e là. Uno dei meno peggio tra i padroni di casa è un ex bianconero, forse non è un caso.

Frenkie DE JONG 5 - Un buon pallone per Messi dopo 20' della ripresa è l'unica giocata degna di nota. Contributo insufficiente.

Francisco TRINCAO 4,5 - Poco e niente in un primo tempo fumoso. Sostituito all'intervallo (dal 46' Martin BRAITHWAITE 5 - Inizia con il piglio di chi vuole farsi notare, finisce presto imbrigliato).

Lionel MESSI 6,5 - L'unico a salvarsi insieme all'incolpevole ter Stegen e Jordi Alba. Il più pericoloso dei suoi sia nel primo che nel secondo tempo, si trova con Jordi Alba a memoria da un decennio ma al tiro trova sulla sua strada un super Buffon. Affranto, è l'ultimo a ribellarsi con sette tiri nello specchio che gli vanno comunque riconosciuti.

Ronaldo a colloquio con Messi in avvio di gara Credit Foto Getty Images

PEDRI 5 - Il nazionale under-21 spagnolo viene disinnescato. Era lecito attendersi di più (dal 66' Riqui PUIG 5,5 - Entra a situazione ormai compromessa, conquista qualche fallo).

Antoine GRIEZMANN 5 - Scheggia la traversa di testa su punizione calciata da Messi. Ha un'altra chance ma calcia malissimo. Au revoir.

All. Ronald KOEMAN 4 - La sua squadra viene surclassata. Brutta figura europea e dopo sette anni e mezzo entra nella storia del Barcellona dalla porta sbagliata con un ko casalingo in Champions. Secondo nel girone.

Cristiano Ronaldo - Barcellona-Juventus - Champions League 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Gianluigi BUFFON 7,5 - Salva su Messi a più riprese: a 42 anni meritava una serata così.

DANILO 6,5 - Vicino al gol in avvio. Positivo nelle due fasi, unica nota stonata una leggerezza nella ripresa non sfruttata da Pjanic.

Matthijs DE LIGT 7,5 - Colonna della difesa: preciso, calmo, essenziale e sicuro. Non si passa.

Pirlo: "De Ligt è un capitano già a 20 anni"

Leonardo BONUCCI 7 - Il suo gol viene annullato giustamente per fuorigioco ma non intacca una prestazione inappuntabile in difesa. Testa alta.

ALEX SANDRO 7 - Suo un suggerimento per la testa di Morata. Sforna cross e ruba il tempo agli avversari. Attento dietro, una garanzia.

Juan CUADRADO 8 - L'assist al bacio per McKennie corona una serata di grazia. Immarcabile. Chapeau (dall'85' Federico BERNARDESCHI s.v.).

Weston McKennie - Barcellona-Juventus - Champions League 2020-2021 Credit Foto Imago

Weston MCKENNIE 8 - Morata-Ramsey-McKennie-Cuadrado: il secondo gol è una gemma e l'azione la chiude McKennie che continua così ad alimentare il suo momento d'oro. Corre tantissimo. Tarantolato.

ARTHUR 7 - Aveva qualcosa da dimostrare alla sua ex squadra. Ci riesce. Sostanza pura (dal 71' Rodrigo BENTANCUR 6 - Partecipa alla festa).

Aaron RAMSEY 7 - Suo un tirone parato da ter Stegen e un dinamismo eccellente abbinato alla sua qualità. Poco da aggiungere (dal 71' Adrien RABIOT 6 - Inserito per dare respiro al centrocampo).

Dest e Ramsey - Barcellona-Juventus - Champions League 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Alvaro MORATA 7 - Incontenibile in campo aperto, va a nozze negli spazi concessi (dall'86' Paulo DYBALA s.v.).

CRISTIANO RONALDO 9 - Bene dall'inizio alla fine. Il Camp Nou è ora lo stadio dove ha segnato più reti in trasferta (14) in carriera con i club. Freddissimo dal dischetto per la doppietta, vince il duello con Messi, porta via due uomini sul secondo gol e si sacrifica anche dietro. Imperiale (dal 92' Federico CHIESA s.v.).

All. Andrea PIRLO 8 - Dal maggio 2013 il Barcellona non perdeva in casa in Champions. Fuori Rabiot e Bentancur dai titolari, niente esperimenti sugli esterni e trova la quadra. Questo può essere il vero battesimo nella carriera da allenatore del Maestro. Addirittura ride (ci permetta la battuta). Serata indimenticabile.

Koeman: "Messi vs Ronaldo? Una sfida fantastica"

Champions League Ronaldo segna al Barça 947 giorni dopo l'ultima volta 2 ORE FA