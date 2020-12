Piove sul bagnato in casa Barcellona. La squadra di Koeman, già priva di Ansu Fati, Sergi Roberto e Piqué, dovrà fare a meno anche di Ousmane Dembélé per il prossimo match di Champions League contro la Juventus. Sia blaugrana che bianconeri sono già qualificati agli ottavi di finale, ma la sfida del Camp Nou diventa decisiva per il primo posto del girone.