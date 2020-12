Inutile girarci attorno: per puntare al primo posto del girone, la Juventus di Andrea Pirlo è chiamata ad un’autentica impresa nella tana del Barcellona. CR7 e compagni dovranno vincere con due o più gol di scarto ed almeno tre reti messe a segno (ovvero 0-3, 1-3, 0-4, 1-4, 2-4 ecc.). Questo in virtù dello scontro diretto sfavorevole allo Stadium (all’andata ad ottobre era finita 2-0 per i blaugrana) e della peggiore differenza reti. Una mission davvero impossible se si considera che nei sei precedenti al Camp Nou i bianconeri hanno trionfato solo due volte, con il risultato di 1-2, nel 1970 e nel 2003. Il calcio, però, non è solo statistica e calcolo delle probabilità. Ecco cinque motivi per cui martedì sera la Juve può puntare al primato, evitando una big (per ora Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool e Chelsea) agli ottavi.

Ci sarà da soffrire, ma avremo le nostre occasioni da sfruttare. La giocheremo a viso aperto, consapevoli degli errori dell’andata. (Andrea Pirlo)

Champions League Pirlo: "CR7 o Messi? Ingiusto dire chi sia meglio" 12 ORE FA

1) Il CR7 factor e il ritorno di de Ligt

L’assenza dell’alieno di Madeira, causa Covid, ha pesato tantissimo nella gara di andata. La Ronaldo-dipendenza della Vecchia Signora è stato il leitmotiv di questo primo scorcio di stagione: i bianconeri hanno avuto una media di 2,4 punti a partita con lui, di appena 1,2 senza. Anche la media gol passa pericolosamente da 2,6 ad appena 1 rete segnata a partita. Il portoghese è un “animale da Champions” e le sfide complicate sono il suo pane quotidiano, chiedere all’Atletico Madrid. In più, martedì sera andrà in scena il primo duello con Messi dalla semifinale del maggio 2011 tra Barcellona e Real Madrid e il primo match in assoluto tra i due con Cristiano "juventino". Inoltre, a differenza di due mesi fa Pirlo potrà contare su Matthijs de Ligt: se da una parte bisognerà gonfiare la rete di ter Stegen, dall’altra servirà una difesa dinamica, in grado di anticipare i movimenti degli attaccanti e di interrompere il giro palla ipnotico catalano. Il ritorno del gigante olandese è un’ottima notizia in questo senso.

2) Il momento critico del Barça e il peggior Messi

La trasferta di Cadice di sabato scorso è la partita perfetta per descrivere il caos e la disorganizzazione degli uomini di Ronald Koeman. Gli andalusi si sono imposti 2-1 con tre tiri in porta e il 17% di possesso palla. Un vero e proprio match da incubo per i blaugrana che sono stati puniti da due amnesie difensive e da questa rimessa horror di Jordi Alba.

Nella stagione che doveva rappresentare la svolta e l'inizio della ricostruzione dopo lo storico 8-2 subito dal Bayern Monaco, Messi e compagni si ritrovano al nono posto in Liga a 12 punti dalla vetta con un bilancio di 4 vittorie, altrettante sconfitte e 2 pareggi. Per ritrovare un inizio di campionato così nefasto, bisogna tornare all’annata 1987-88, 33 anni fa. Una gestione, quella dell’ex c.t. della Nazionale olandese, che farebbe già rima con fallimento se non fosse per il girone di Champions dove i blaugrana sono a punteggio pieno. Al momento critico della squadra non si può non aggiungere la “questione Messi”, vero e proprio separato in casa che non vede l’ora di andarsene. Il Mundo Deportivo ha realizzato un'analisi spietata del numero dei palloni persi dal numero 10 argentino nel corso di questo inizio di stagione. Con il Cadice sono stati addirittura 29. Con il Real Madrid 26, con l'Alaves 27 e con l'Atletico Madrid 23. Numeri da brividi.

Messi si dispera in occasione del gol del Cadice Credit Foto Getty Images

3) I tanti assenti di Koeman

Il k.o. in Andalusia ha lasciato strascichi anche tra i convocati di Barcellona-Juventus. L’uomo più in forma dei catalani, Ousmane Dembelé, subentrato nella ripresa, ha rimediato un'elongazione muscolare alla coscia destra e dovrà star fuori circa due settimane. Una brutta tegola per il francese, proprio nel momento in cui sembrava aver trovato un po' di continuità dopo i tanti infortuni che hanno condizionato la sua permanenza con la maglia del Barça (512 giorni totali fermo ai box): finora ha collezionato 4 gol e 2 assist in 12 presenze in tutte le competizioni. L’assenza dell’esterno ex Dortmund si aggiunge a quelle di lungo corso di Ansu Fati (out per almeno 4 mesi per la rottura del menisco), Gerard Piquè (crociato) e Sergi Roberto (infortunio muscolare e positività al Covid). La mancanza di alternative in attacco costringerà Koeman a schierare Martin Braithwaite come unica punta. Non proprio un fenomeno.

4) La garra ritrovata

Le due squadre arrivano allo scontro diretto finale con due umori diametralmente opposti. Il Barça, come detto, è reduce dal terribile crollo di Cadice, mentre la Juve si imbarca per la Catalogna dopo l’ennesima vittoria nel derby della Mole contro il Torino. Un successo arrivato in extremis grazie all’incornata di Bonucci. Proprio il difensore azzurro, dopo il deludente 2-0 firmato Dembelè-Messi, aveva recitato il mea culpa più sentito davanti alle telecamere ponendo l'accento su “un orgoglio da ritrovare”. La sfida del Camp Nou è l’occasione perfetta per dimostrare che la nuova Juve di Pirlo non è solo un progetto a lungo termine, ma anche un instant team.

Pirlo: "Brutto 1° tempo, ma alla fine è uscito il DNA della Juventus"

5) Camp Nou in versione silenziata

In tempi di Coronavirus è diventata una triste abitudine, ancora più sofferta nelle notti di Champions League. Il silenzio assordante dei 99mila seggiolini dello stadio del Barcellona, però, incuterà meno timore rispetto ad un Camp Nou gremito. Un fattore da tenere in considerazione con una rosa giovane come quella bianconera, con elementi come Chiesa, Kulusevski, Frabotta e lo stesso McKennie alle prime esperienze nei grandi teatri della competizione europea.

Pirlo: "Le punizioni? Io e Koeman tiratori diversi"

Champions League Barcellona-Juventus: probabili formazioni e statistiche 16 ORE FA