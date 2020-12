Champions League

Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Barcellona e Juventus, valido per la sesta giornata del Gruppo G arbitrato dal signor Tobias Stieler. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

La moviola LIVE di Barcellona-Juventus

12' RIGORE JUVENTUS - Ronaldo viene pescato in area da Cuadrado e subisce una leggera spinta da parte di Araujo. Per il direttore di gara è rigore: è vero, la spinta è leggera, ma il centrale del Barcellona commette davvero un'ingenuità in quella zona di campo.

23' LA JUVE CHIEDE UN RIGORE - Ancora episodio dubbio nell'area del Barcellona, con il tocco di braccio di Pjanic sul tiro di Morata. Questa volta Stieler continua il gioco e la VAR non interviene, nonostante quello del bosniaco sia un movimento innaturale.

45+1 IL BARCELLONA VUOLE IL RIGORE - Nel recupero del primo tempo a chiedere il rigore è il Barcellona per un contatto in area tra McKennie e Messi, che calcia addosso a Buffon. L'argentino chiede una spinta ma non c'è nulla.

50' ALTRO RIGORE JUVENTUS - Tocco di mano di Lenglet su McKennie che aveva scaricato per Ramsey. L'arbitro questa volta viene richiamato dal VAR per rivedere l'azione e concede il secondo rigore di serata alla Juventus. Lenglet, già ammonito, però non riceve il secondo giallo: andava espulso.

75' ANNULLATO UN GOL ALLA JUVE - La Juventus domina e va sul 4-0 con Bonucci, ma l'arbitro ferma tutto: Ronaldo era in posizione di fuorigioco prima di passarla a Bonucci.

