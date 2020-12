Il momento tanto atteso è arrivato. Da una parte il Barcellona, dall'altra la Juventus ma soprattutto sullo stesso campo di gioco Messi e Cristiano Ronaldo uno contro l'altro. I due non si sfidavano dal Clasico del 6 maggio 2018, in Champions non si affrontavano dal maggio 2011 e ora sono finalmente uno di fronte l'altro dopo l'assenza all'andata di Ronaldo, causa covid. Sia Barça che Juventus sono già qualificate agli ottavi di Champions League, ma resta da definire il primato del girone. Chi la spunterà?