Barcellona-Juventus, match della sesta giornata della Champions League 2020-2021, andato in scena al Camp Nou, si è concluso col punteggio di 0-3. Gara arbitrata dal tedesco Tobias Stieler. La Juventus, in virtù di questo risultato, si qualifica da prima nel girone agli ottavi di finale. Partita dominata dai bianconeri, con Ronaldo che segna su rigore da lui procurato per fallo di Araujo. McKennie, dopo una splendida azione corale e un assist perfetto di Cuadrado, raddoppia mentre un fallo di mano grossolano di Lenglet - rilevato grazie all'on field review - porta al secondo penalty trasformato da CR7. Lo 0-4 di Bonucci viene giustamente annullato per fuorigioco. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Pirlo: "Così anche in Serie A"

Partite come questa danno tanti stimoli per il futuro...

"Era importante per il nostro cammino. Era importante continuare il secondo tempo del derby, quando entri con questa determinazione i valori in campo si vedono".

Oggi si è vista una formazione diversa dal solito. Sta costruendo una Juve a sua immagine e somiglianza?

"Avevamo preparato la partita per avere una superiorità in mezzo al campo, con due mezzali pronte sia a giocare che a inserirsi. Sapevamo che facevano fatica a prendere gli inserimenti delle mezzali, e i ragazzi sono stati bravissimi".

Nel finale Ronaldo va a strappare palla a Messi...

"È una grande soddisfazione: ci tenevamo tutti, in particolare lui, a fare una bella partita contro il suo eterno rivale. Con stimoli così è tutto più facile".

Come si trovano gli stessi stimoli anche contro avversari meno blasonati?

"Non è facile recuperare soprattutto a livello mentale. Ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, che è il campionato. Dobbiamo giocare con questa concentrazione anche contro il Genoa, è un obbligo".

Pirlo: "Buffon potrebbe giocare, merita questo palcoscenico"

Buffon: "Mi emoziono"

“Se mi emoziono? Molto, molto. È un’impresa, una partita che ricorderò con piacere. Un qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che poi finì 1-3 al novantesimo”.

Si è preso una piccola rivincita?

“Come squadra, non parlo del singolo. Intendo trenta persone”.

Si è giocato a porte vuote, fino all’ultimo secondo non voleva prendere gol

"Era un imperativo. Ho poche occasioni per mettermi in mostra che prendere gol mi dà fastidio, soprattutto in queste platee e in queste partite. Ci tengo a far vedere perché continuo a giocare. Giustamente la persona non ti vede e si chiede perché continua a giocare. Perché penso di essere d’aiuto, di stare bene con i compagni e nelle opportunità posso dimostrare di volere ancora. Sono a disposizione di tutti: ho ancora ambizioni e sogni, altrimenti non andrei avanti. Ma mi piace essere da supporto per tutti. Ringrazio Szczesny che mi lascia il posto qualche volta e posso fare qualche partita (sorride, nd) e poi tutto lo staff”.

Si è portato a casa la maglia di Messi

“È già la terza-quarta volta che cambiamo la maglietta. Ce ne sono alcune di speciali”.

Koeman: "La Juve ha meritato"

"Abbiamo perso la partita nella prima mezz'ora, siamo entrati male in partita, non abbiamo giocato bene in difesa e ci mancava aggressività anche a centrocampo. La Juve ha giocato bene, è stata molto forte, soprattutto nella prima mezz'ora e ha meritato di vincere".

Koeman: "Messi vs Ronaldo? Una sfida fantastica"

