Barcellona-Juventus con il pubblico. No, non è la partita di mercoledì prossimo a Torino, ma il match di ritorno del prossimo 8 dicembre al Camp Nou di Barcellona. Ad aprire a questa possibilità, è il segretario dello sport del governo della Catalogna, Gerard Figueras. Dalla Catalogna infatti hanno aperto alla possibilità di far accedere allo stadio 5000 spettatori.

Questa possibilità è legata al fatto che la ‘Generalitat de Catalunya’ – la regione Catalogna – convalidi i protocolli di salute e sicurezza forniti dal Barcellona. Gerard Figueras, segretario generale appunto dello Sport per il governo della regione Catalunya, ha rilasciato dichiarazioni all'EFE (la principale agenzia stampa spagnola) in si esprime così sulla questione:

Serie A Juventus-Verona: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA

"Per la prossima partita europea, a meno che la situazione epidemiologica non peggiori, direi che i protocolli potrebbero essere pronti in modo che il Barcellona possa avere pubblico al Camp Nou".

Dichiarazioni che sembravano inizialmente riferirsi già a Barça-Dinamo Kiev del prossimo 4 novembre, ma che lo stesso Gerard Figueras ha rettificato riferendosi alla partita contro la Juventus, l’ultima del girone.

Il regolamento UEFA: fino al 30% della capienza

Tutto questo è possibile in quanto, la UEFA, ha dato il via-libera alla presenza allo stadio fino al 30% della capienza dell’impianto, lasciando poi l’eventuale scelta di agire alle singole regioni. E’ la ragion per cui in settimana abbiamo visto pubblico sugli spalti di Rennes ma non a Parigi, o ragion per cui abbiamo visti stadi completamente vuoti o appunto al 30% del pubblico possibile come successo a Rijeka, in Croazia.

Nessuna speranza invece per la Liga: in protocollo per il campionato spagnolo è passato attraverso il governo di Madrid e per il momento non prevede pubblico, né tanto meno è al momento in fase di eventuale ridiscussione.

Serie A Juve, concluso l'isolamento fiduciario dopo 10 giorni 3 ORE FA