L'attesa è finita. Finalmente, ci sarà una nuova sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che non si affrontavano in Champions League dall'ormai lontano 3 maggio 2011. A 9 anni di distanza dall'ultima volta, andiamo a ripercorrere alcune delle statistiche più significative (grazie all'aiuto di Opta) di questa rivalità. Una rivalità storica, cominciata nel 2008. Barcellona-Juventus, per questo, è la partita simbolo della 6a giornata della fase a gironi di Champions, anzi la partita chiave dell'intera fase a gironi, visto che nella gara d'andata non ci fu la reunion tra i due a causa dello stop per covid di Ronaldo.

Ronaldo vs Messi in Champions League

Ronaldo e Messi si ritrovano uno contro l'altro dopo 947 giorni, ovvero da quel 2-2 nella Liga del 6 maggio 2018. Da allora Cristiano Ronaldo scelse di approdare alla Juventus e di seguire un'altra strada. Sono 5, invece, i precedenti tra Ronaldo e Messi in Champions. La loro 'prima volta' fu proprio in una gara europea, con lo 0-0 del Camp Nou nell'andata delle semifinali del 2008. Poi vittoria 1-0 al ritorno per il Manchester United, con la squadra di Cristiano Ronaldo che approdò alla finale di Mosca. L'anno dopo la vendetta di Messi, con la vittoria della finale di Champions di Roma 2009 proprio in finale contro lo United. I due si ritrovarono in semifinale nel 2011, con il Barcellona di Messi a passare il turno contro il Real di Ronaldo.

Gli scontri diretti Ronaldo-Messi in Champions

Data Partite 23 Aprile 2008 Barcellona-Manchester United 0-0 29 Aprile 2008 MANCHESTER UNITED-Barcellona 1-0 27 Maggio 2009 BARCELLONA-Manchester United 2-0* 27 Aprile 2011 Real Madrid-Barcellona 0-2* 03 Maggio 2011 BARCELLONA-Real Madrid 1-1

In maiuscolo le squadre che hanno passato il turno

*a segno Messi

Tra gli anni di Manchester United e Real Madrid, però, Cristiano Ronaldo conduce su Messi per titoli vinti in Champions League. Sono 5 le affermazioni del portoghese, l'ultima nel 2018 con la terza vittoria consecutiva del Real. Messi ne ha vinte invece 4, ed è fermo al successo di Berlino dove superò la Juventus in finale nel 2015.

Cristiano Ronaldo - Real Madrid-Liverpool - Champions League 2017/2018 - Getty Images Credit Foto Getty Images

I due si stanno dando battaglia anche sul piano dei gol fatti nella massima competizione europea, e Ronaldo e Messi sono finora gli unici ad essere riusciti a superare il tetto dei 100 gol. Anche qui Ronaldo è in vantaggio con 132 reti (con la media di 0,72 gol a partita), mentre Messi è a quota 118 (media 0,81). Numeri attualmente irraggiungibili per i rivali, visto che Lewandowski è terzo con 71 reti.

La classifica marcatori all-time della Champions

Giocatore Gol/Presenze 1. Cristiano Ronaldo 132/173 2. Lionel Messi 118/146 3. Robert Lewandowski 71/94 4. Raúl González 71/142 5. Karim Benzema 67/124

Ronaldo è anche il giocatore che è stato nominato più volte miglior giocatore della competizione in 3 occasioni contro le due di Messi e, soprattutto, ha vinto ben 7 volte la classifica capocannonieri della Champions, contro le sei affermazioni dell'argentino.

Non è giusto dire chi è meglio tra Ronaldo e Messi. Hanno fato spettacolo e lo fanno da 15 anni. [Andrea Pirlo alla vigilia di Barcellona-Juventus]

Ronaldo vs Messi nella Liga

Se Ronaldo ha vinto più di Messi in “Europa”, al contrario l'argentino ha portato a casa un numero maggiore di trofei all'interno dei confini spagnoli. Sono ben 10 i titoli conquistati da Messi nella Liga contro i due di Ronaldo, 6 volte la Coppa del Re contro le due dell'attaccante (ora) della Juventus e ben 8 volte la Supercoppa spagnola contro le 2 del portoghese.

Messi con la Coppa della Liga vinta nella stagione 2018-2019 Credit Foto Getty Images

Prendendo le singole squadre, Ronaldo ha realizzato 331 reti per il Real Madrid diventando così il miglior cannoniere della storia del club madridista nella Liga. Messi, però, ne ha fatti 448 per il Barcellona, diventando anche lui capocannoniere del suo club. In tutte le competizioni, invece, Ronaldo sale a quota 450 reti con la camiseta blanca, Messi arriva a quota 641.

La classifica marcatori all-time della Liga

Giocatore Gol/Presenze 1. Lionel Messi 448/495 2. Cristiano Ronaldo 311/292 3. Telmo Zarra 251/279 4. Hugo Sánchez 234/347 5. Raúl González 228/550

Dato statistico interessante, sia per Ronaldo che per Messi, la vittima preferita in carriera è il Siviglia. Messi ha perforato la difesa degli andalusi 37 volte (in 38 gare), il portoghese ne ha segnati 27 gol al Siviglia (in 18 gare).

Altre statistiche e titoli

Sommando tutte le competizioni, sono 35 i precedenti tra Ronaldo e Messi. Qui il bilancio è tutto a favore dell'argentino che ha vinto 16 sfide contre i 10 successi di Ronaldo, e 9 pareggi. Nel computo dei gol: 22 reti per Messi, 19 per Ronaldo.

Parlando di Nazionali, invece, Cristiano Ronaldo ha segnato 102 gol in 170 partite (0,60 a partita) con il Portogallo, mentre Messi ne ha segnati 71 in 142 partite (0,5 a partita). I due non si sono mai affrontati in una partita ufficiale in Nazionale (2 amichevoli, una vittoria per uno).

Leo Messi con il 6° pallone d'Oro (Barcellona) Credit Foto Getty Images

I due sono vicinissimi per titoli vinti in carriera. Leggermente avanti Messi con 34 successi, a cui si potrebbero aggiungere il Mondiale Under 20 e l'oro olimpico, contro le 32 vittorie per Cristiano Ronaldo. Parliamo di successi di squadra, poi c'è la sfida per Palloni d'oro che vede Messi in testa con un 6 a 5. Ma i due saranno ancora competitivi per vincere un giorno il Pallone d'oro?

