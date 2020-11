Calcio

Champions League, Barcellona, Koeman: "Messi salta la Dinamo Kiev, ha bisogno di riposare"

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, spiega perché oltre agli infortuni ha deciso di rinunciare, per la trasferta di Champions League contro la Dinamo Kiev, a due titolarissimi come Messi e de Jong: "Siamo primi con 9 punti dopo 3 partite in Champions, hanno entrambi giocato tanto ultimamente ed è un buon momento per dare loro un po' di riposo".

