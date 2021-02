Con il gol al PSG , diventano 119 i gol di Lionel Messi in Champions League. Ma questa sera il giocatore del Barcellona ha eguagliato un record incredibile: ha segnato per il 17° anno consecutivo nella massima competizione europea, considerando che va a segno dal 2005 (il suo primo gol fu contro il Panathinaikos il 2 novembre 2005).

Messi al PSG per France Football col "metodo Beckham"

Eguagliato il record di Raúl González Blanco che tra Real Madrid e Schalke 04 segnò per 17 anni consecutivi dal 1995 al 2011. Un bel record per la Pulce, nella speranza - per i tifosi del Barcellona - che Messi possa continuare a segnare anche nelle prossime stagioni con la maglia dei catalani.