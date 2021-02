Iniziano gli ottavi di Champions League con la super sfida tra Barcellona e PSG. Doveva essere il match del ritorno a Barcellona di Neymar, ma a causa di un infortunio il brasiliano non ci sarà. Gli azulgrana, dopo qualche difficoltà di troppo, provano a ritrovare i fasti del passato in Champions League mentre i francesi sono reduci dalla finale dello scorso anno (ma con un allenatore diverso). Pochettino recupera così Verratti e lancia il trio Mbappé-Icardi-Moise Kean. Nel Barcellona rientro di Piqué in difesa con l'ormai trio offensivo Messi-Griezmann-Dembélé. E chissà che la Pulce non avrà prima un incontro con la dirigenza del PSG prima del match?