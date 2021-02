Barcellona-PSG: iniziano gli ottavi di Champions League. Barcellona e Paris Saint Germain si sfidano nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League martedì 16 febbraio alle ore 21:00. Si gioca al Camp Nou della città catalana e la partita sarà in diretta su Sky Sport e su Canale 5. Doveva essere il match del ritorno a Barcellona di Neymar ma a causa di un infortunio il campione brasiliano non ci sarà. Gli azulgrana, dopo qualche difficoltà di troppo, provano a ritrovare i fasti del passato in Champions mentre i francesi sono reduci dalla finale dello scorso anno. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.