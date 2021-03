Dopo l'1-4 dell'"Olimpico", la Lazio era chiamata a un'impresa titanica per il discorso qualificazione. Simone Inzaghi risparmia Immobile e manda in campo una Lazio dignitosa per evitare ulteriori imbarcate. Biancocelesti - sotto la neve di Monaco di Baviera - sconfitti 2-1 e che, nel finale, salvano l'onore col colpo di testa vincente di Parolo. Tedeschi ai quarti di finale comunque "in carrozza".

Joaquin Correa - Bayern Monaco-Lazio Champions League 2020-21 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BAYERN MONACO-LAZIO 2-1 (6-2 on agg.)

Bayern Monaco (4-2-3-1): Nübel; Pavard, Boateng (46' Süle), Hernandez, Alaba; Kimmich (77' Javi Martinez), Goretzka (64' Davies); Gnabry, Müller (71' Musiala), Sané; Lewandowski (71' Choupo Moting). All.: Flick.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari (57' Parolo), Milinkovic-Savic, Escalante (84' Akpa Akpro), Luis Alberto (75' Cataldi), Fares (46' Lulic); Correa, Muriqi (56' Andreas Pereira). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Gol: 33' rig. Lewandowski (B), 73' Choupo-Moting (B).

Assist: Alaba (B, 2-0), Andreas Pereira (L, 2-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Radu, Acerbi, Milinkovic-Savic, Correa.

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

9' - SCAMBIO RAPIDO MURIQI-CORREA! Rasoterra di poco a lato dell'argentino: bene, qui, la Lazio.

13' - SANE! Parte dalla destra, si porta dal limite e lascia andare il sinistro a giro: palla che fa la barba al palo!

16' - MILINKOVIC-SAVIC! Il serbo è bravissimo a inserirsi in area e tuffarsi di testa sulla palla scodellata al centro da Luis Alberto: Nübel blocca la sfera!

33' - GOL DEL BAYERN MONACO CON LEWANDOWSKI SU RIGORE! Penalty assegnato, con una certa severità, dopo una lieve "cintura" in area di Muriqi ai danni di Goretzka. Dagli undici metri, il bomber polacco spiazza rasoterra Reina.

Lewandowski a segno in Bayern Monaco-Lazio - Champions League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

67' - CANNONATA DI LEWANDOWSKI DALLA DISTANZA! Palo e palla che rimbalza addosso a Reina, il quale neutralizza.

73' - GOL DEL BAYERN MONACO CON CHOUPO-MOTING! Proprio lui, appena entrato: filtrante perfetto di Alaba per l'ex PSG, che a tu per tu con Reina non sbaglia!

Choupo-Moting esulta dopo un gol in Bayern Monaco-Lazio - Champions League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

82' - GOL DELLA LAZIO CON PAROLO! Punizione ben calciata da Andreas Pereira e colpo di testa ravvicinato del centrocampista biancoceleste, che sbuca alle spalle di Milinkovic-Savic e insacca!

Parolo a segno in Bayern Monaco-Lazio - Champions League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

84' - ACERBI! Colpco di testa di poco alto sopra la traversa su corner di Andreas Pereira.

89' - GNABRY! Ben imbeccato da un'autentica invenzione rasoterra di Sané, conclude in porta: Reina, in uscita, vanifica tutto!

Il migliore

Lewandowski. Implacabile dal dischetto: spiazza Reina e indirizza la partita. Sempre in agguato, va vicino al raddoppio nella ripresa ma il portiere della Lazio e il palo gli dicono no.

Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Muriqi. Ingenuo quando causa il rigore con una trattenuta evitabile ai danni di Goretzka. Dalle parti di Nubel non si vede mai.

Muriqi a duello con Alaba in Bayern Monaco-Lazio - Champions League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Inzaghi: "Risultato compromesso, ma faremo la nostra gara"

