Bayern Monaco-PSG: gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Orfano di Lewandowski, il Team tedesco dovrebbe affidarsi a Gnabry, con Sané-Coman esterni e Müller trequartista. Centrocampo formato dalla coppia Goretzka-Kimmich e difesa composta da Hernandez, Pavard, Süle e Alaba. In porta Neuer. Per Pochettino invece - Mbappé, Di Maria e Neymar a supporto di Moise Kean. Florenzi positivi al covid niente Verratti e - Marquinhos e Kimpembe davanti a Navas, Danilo con Herrera nel duo di centrocampo e attacco pesantissimo con

Bayern Monaco-PSG: le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Gnabry. All. Flick

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean. All. Pochettino

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Statistiche OPTA

Questo sarà il decimo incontro in Champions League tra Bayern Monaco e PSG. Il Bayern Monaco ha vinto le ultime tre partite di Champions League in casa contro il PSG.

Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 19 partite di Champions League (18v 1p) e potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della competizione a raggiungere 20 partite consecutive senza perdere, dopo il Manchester United (25 tra il 2007 e il 2009).

Questa è la terza volta che il PSG incontra i campioni in carica della Champions League negli ottavi di finale.

L'unico precedente di Champions League di Mauricio Pochettino contro il Bayern Monaco è stato con il Tottenham nell'ottobre 2019, perdendo 7-2.

Mbappé ha partecipato a 35 gol in 33 partite con il PSG in Champions League (19 gol, 16 assist) e ne ha segnati sei su sette partite in questa stagione: record.

Robert Lewandowski ha segnato in 10 delle sue 13 partite di Champions League con Hans-Dieter Flick.

