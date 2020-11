Il Dortmund dei giovani corre come un treno. Al Signal Iduna Park gli uomini di Favre archiviano agilmente la pratica Bruges con una doppietta di Erling Haaland e una punizione nel sette di Jadon Sancho. Il classe 2000 è sempre più nella storia della Champions League: è il primo giocatore a segnare 16 gol in 12 partite nella competizione. Superato abbondantemente il precedente primato di Adriano di 11 reti in 12 match. Da quando veste la maglia giallonera Haaland ha segnato un gol a partita in media (32 marcature in 32 gettoni). Un mostro. I tedeschi si confermano a +1 story8005300dalla Lazio story.aspxNonecon cui si giocheranno il primo posto nel girone F mercoledì prossimo in Germania.