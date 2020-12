Dortmund-Lazio, le ufficiali: Haaland out, va in tribuna

19’ PRIMA CHANCE LAZIO - Scambio Correa-Immobile nello stretto con l'argentino che, a tu per tu con Burki, spara addosso al portiere in uscita da hockey

Ciro IMMOBILE – Quattro gol in tre partite di Champions (due ne ha saltate causa Covid), due alla sua ex squadra. I ricordi agrodolci ora si trasformano in certezze biancocelesti. Con lui in campo gli ottavi sono ad un passo. Peccato per quel tiro parato da Burki nel finale.