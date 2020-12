La Lazio va sotto con il gol di Guerreiro, ha la forza di recuperare grazie al rigore guadagnato da Milinkovic e trasformato da Immobile e sfiora addirittura l'impresa nel finale. Ne esce un pareggio che va stretto a Inzaghi. Acerbi e compagni si giocheranno la qualificazione agli ottavi martedì prossimo all'Olimpico contro il Bruges con il vantaggio di due risultati su tre. E chissà: si può ancora sperare nel primo posto con un passo falso del Dortmund contro lo Zenit. Ecco i voti del Signal Iduna Park.

--- Le pagelle del Borussia Dortmund ---

BORUSSIA DORTMUND: Bürki 7; Piszczek 6, Akanji 5,5, Hummels 6, Morey 6; Delaney 6, Guerreiro 7 (dal 62’ Schulz 5); Bellingham 6,5 (dall'86' Witsel s.v.), Reyna 6,5, Hazard 6 (dal 76’ Brandt s.v.); Reus 5,5 (dal 76’ Sancho s.v.). All. Favre 6

--- Le pagelle della Lazio ---

Pepe REINA 6 - Non ha responsabilità sul gol di Guerreiro. Per il resto sicuro su tutte le uscite

PATRIC 6,5 - Attento in copertura su Guerreiro e su Hazard. Non si risparmia nemmeno in fase di impostazione

Wesley HOEDT 6 - Al Dortmund manca Haaland e si vede. Senza una punta di peso là davanti, il suo compito è facilitato, ma non sbaglia quasi nulla

Francesco ACERBI 6,5 - Fallisce l'1-0 tutto solo davanti a Burki, ma è in fuorigioco. Solita prestazione generosa

Adam MARUSIC 5,5 - Spinge a intermittenza, eclissandosi in larghi tratti della gara

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Dopo quasi un mese out causa Covid si guadagna il rigore decisivo. Basta e avanza (dall'80' CAICEDO S.V.)

Lucas LEIVA 6 - Sempre pressato dai centrocampisti gialloneri, nella ripresa guadagna campo e spazio (dal 68' AKPA AKPRO 6 - Entra col piglio giusto)

LUIS ALBERTO 6 - Non riesce ad inventare come al solito, limitandosi all'ordinaria amministrazione (dall'80' ESCALANTE S.V.)

Mohamed FARES 6 - Gioca sempre di prima, anche se sbaglia tanto. In crescendo (dal 68' LAZZARI 6,5 - Aggancio e cross perfetto per Immobile allo scadere: un'azione da manuale)

Joaquin CORREA 5,5 - Nel primo tempo si ritrova a tu per tu con Burki, ma fallisce. Cala nella ripresa (dal 68' PEREIRA 6 - Una punizione a fil di palo che ha fatto tremare Favre)

Ciro IMMOBILE 7,5 - Quattro gol in tre partite di Champions (due ne ha saltate causa Covid), due alla sua ex squadra. I ricordi agrodolci a Dortmund ora si trasformano in certezze biancocelesti. Con lui in campo gli ottavi sono ad un passo. Peccato per quel tiro parato da Burki nel finale

All, Simone INZAGHI 6,5 - Cinque partite, zero sconfitte: la sua Lazio corre come un treno. In pochi negli ultimi anni sono riusciti a mettere in difficoltà il Dortmund nella sua tana. Col Bruges servirà attenzione: la top16 d'Europa è ad un passo. O meglio: ad un punto.

