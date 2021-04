Ai gialloneri di Favre basta l'1-0 o due reti di scarto per eliminare gli inglesi e qualificarsi per la semifinale. Probabile 4-3-2-1 per il Borussia Dortmund con Hitz in porta, Morey e Guerreiro esterni, Akanji più di Emre Can e Hummels coppia di centrali. Bellingham e Delaney in mezzo con Dahoud. Per Guardiola, invece, 4-2-3-1 con Ederson tra i pali, Walker e Cancelo terzini, Dias e Stones in mezzo. Rodri e Gundogan in mezzo, Mahrez, De Bruyne e Foden sulla trequarti con Bernardo Silva falso nueve. Il Borussia Dortmund sogna l'impresa contro il Manchester City. All'andata la squadra di Guardiola ha vinto 2-1 al 90' grazie alla rete di Foden. Probabile 4-3-2-1 per il Borussia Dortmund con Hitz in porta, Morey e Guerreiro esterni, Akanji più di Emre Can e Hummels coppia di centrali. Bellingham e Delaney in mezzo con Dahoud. Knauff e Reus alle spalle di Haaland . Rischia ancora il forfait Sancho.Rodri e Gundogan in mezzo, Mahrez, De Bruyne e Foden sulla trequarti con Bernardo Silva falso nueve.

Borussia Dortmund-Manchester City: le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Reus; Haaland. All. Terzic

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. Guardiola

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Statistiche OPTA

Delle sette volte in cui il Borussia Dortmund ha perso l'andata nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, per sei è stato eliminato.

Nella storia della UEFA Champions League, la squadra che ha vinto l'andata per 2-1 in casa è stata eliminata per 15 volte.

Il Borussia Dortmund ha perso le ultime due partite casalinghe contro squadre inglesi in UEFA Champions League (contro gli Spurs nel 2017/18 e 2018/19).

Il City non ha subito gol nelle ultime quattro trasferte di UEFA Champions League. Kevin De Bruyne è stato coinvolto in 13 gol nelle ultime 12 partite di UEFA Champions League (4 gol, 9 assist).

Erling Haaland non è riuscito a segnare in sole tre delle sue 15 presenze in UEFA Champions League e ha trovato la rete nelle sue quattro presenze di SIGNAL IDUNA PARK (7 gol in totale).

