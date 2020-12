Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Borussia Monchengladbach e Inter, valido per il quinto turno del gruppo B di Champions League, arbitrato dall'olandese Danny Makkelie. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Borussia-Park di Monchengladbach.

La moviola LIVE di Borussia Monchengladbach-Inter

- 9’ CARTELLINO GIALLO PER STINDL! Il capitano del Dortmund intercetta fallosamente Barella, che stava andando in contropiede. Giusto il giallo.

- 17' GOL DI DARMIAN, TUTTO REGOLARE! Gagliardini serve l'esterno, assolutamente in gioco, e destro decisivo.

- 20' CARTELLINO GIALLO PER LAUTARO! Pressione alta da parte dell'argentino, che esagera su Neuhaus e si becca l'ammonizione.

- 29' KRAMER ENTRA DURO SU BARELLA, MA NIENTE GIALLO! Solo richiamo per il centrocampista tedesco

- 44’ STINDL VA PER TERRA IN AREA, NIENTE FISCHIO! L’arbitro lascia correre su un episodio in area nerazzurra, contatto con Bastoni molto lieve.

- 46' PLEA SEGNA, TUTTO REGOLARE! Sull'assist di Lazaro, il francese è in linea.

- 55' CONTRASTO LAUTARO-LAINER! Ci rimette l’argentino che prende una dura botta, ma niente sanzioni

- 58’ GIALLO PER DE VRIJ! Intervento troppo duro al limite dell’area nerazzurra, ammonizione giusta.

- 64' LUKAKU FA 1-2! Gagliardini ruba palla a centrocampo (senza fallo), Lukaku non sbaglia nell'uno contro uno e segna.

- 70' BARELLA ALLONTANA IL PALLONE, GIALLO! Ammonizione evitabile per il centrocampista ex Cagliari.

- 72' HAKIMI PER LUKAKU, 3-1! L'esterno è in gioco sul lancio di Sanchez, per Lukaku è un gioco da ragazzi.

- 74' PLEA FA 2-3, POSIZIONE REGOLARE! Accorcia subito il Gladbach, tutto ok.

- 83' PLEA, 3-3, MA EMBOLO E' IN FUORIGIOCO! Il Gladbach segna il 3-3 ma sul tiro di Plea, Embolo è in fuorigioco, dalle parti di Handanovic.

- 93' BASTONI, 7° AMMONITO! Giallo inevitabile, blocca il contropiede avversario.

