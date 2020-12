Il Bruges passeggia sui resti dello Zenit e si assicura quantomeno la qualificazione in Europa League: termina 3-0 con reti di De Ketelaere, Vanaken (rigore) e Lang. Risultato netto che porta gli uomini di Clement a -1 dalla Lazio, uscita da Dortmund con un pareggio: biancocelesti e nerazzurri si affronteranno all'Olimpico proprio all'ultima giornata per stabilire chi andrà agli ottavi e chi chiuderà il girone al terzo posto. Il Bruges sarà un avversario da non sottovalutare: il talento davanti non manca, la stellina De Ketelaere continua a brillare. Lo Zenit in questo momento non fa molto testo, ma la prova di forza della squadra di Clement è importante: i nerazzurri saranno costretti a vincere a Roma, ma intanto sono sicuri di continuare il percorso europeo. Già questo non è poco.