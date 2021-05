"Ain’t Worried" scrive Karim Benzema sui suoi profili social indossando un abito perfettamente in tinta con il colore di casa sua. Ha l'aria spavalda. Non è preoccupato. Non lo è in generale nella vita, figurarsi per una semifinale di Champions. C’è gente che trema al solo pensiero di giocarla, ma per l’autore della frase "Yo juego para la gente que sabe y le gusta el fútbol" (gioco per la gente che conosce e apprezza il calcio, ndr) si tratta di ordinaria amministrazione. scrive Karim Benzema sui suoi profili social indossando un abito perfettamente in tinta con il colore di casa sua. Ha l'aria spavalda. Non è preoccupato. Non lo è in generale nella vita, figurarsi per una semifinale di Champions. C’è gente che trema al solo pensiero di giocarla, ma per l’autore della frase(gioco per la gente che conosce e apprezza il calcio, ndr) si tratta di ordinaria amministrazione. Semifinale di Champions? E cosa vuoi che sia, ne ho già una montagna nel mio palmares.

Crescere oltre i 30 anni

C’è tanto del nativo di Lione in questa possibile "last dance" madridista in Champions League. Il fenomeno francese è stato uno degli artefici del fantastico - e forse irripetibile - poker europeo di 4 vittorie in 5 anni, ma dopo il 2017-2018 sembrava oggettivamente appagato. E come lui tutti i compagni di squadra. Stare al vertice per tanto tempo non è facile, e dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane il ciclo della casablanca sembrava concluso.

Il percorso realizzativo di Benzema in maglia Real Madrid

ANNATA GOL 2009-2010 9 2010-2011 26 2011-2012 32 2012-2013 20 2013-2014 24 2014-2015 22 2015-2016 28 2016-2017 19 2017-2018 12 2018-2019 30 2019-2020 27 2020-2021* 28*

*Dati aggiornati al 2 maggio 2021

Poi, dal nulla, la resurrezione targata 2019-20. Il Real esce agli ottavi di Champions ma trionfa in campionato con 5 punti di vantaggio sul Barcellona. Una vittoria marchiata a fuoco da Karim, capace di tagliare il traguardo delle 21 reti in campionato (secondo a -4 da Messi, capocannoniere) e ritrovare quella capacità di andare in gol che tra il 2016 e il 2018 sembrava persa per sempre in favore del lavoro "dietro le quinte" in appoggio Cristiano Ronaldo - stabilmente oltre le 40 reti stagionali.

Un 2020-21 fantastico

La storia di questo 2021 è solo una logica conseguenza di come il Real Madrid sia tornato a risplendere in tutto il mondo calcistico. Ovviamente c’è anche una grandissima organizzazione tattica alle spalle, che toglie Zidane dalla considerazione di semplice "gestore", però l’impressione è che questi fenomeni abbiano ritrovato la voglia di combattere. Come un ciclista che viene ripreso a 2km dall’arrivo: rifiata per qualche metro, si mette a ruota, attacca di nuovo e vince la tappa.

In questo tripudio di capacità mentale Benzema è il tassello decisivo per provare a regalarsi l’ennesima coppa dalle grandi orecchie. Karim è salito a 71 gol segnati nella competizione, raggiungendo la leggenda del Real Madrid Raúl González al quarto posto tra i marcatori più prolifici di sempre, ed è alla terza stagione consecutiva sopra i 25 gol stagionali - mai successo in carriera.

Capocannonieri di sempre in UEFA Champions League (escluse qualificazioni)

GIOCATORE GOL Cristiano Ronaldo 134 Lionel Messi 120 Robert Lewandowski 73 Raúl González 71 Karim Benzema 71

La sua prossima sfida potrebbe essere quella di raggiungere e superare Robert Lewandowski (73), oppure quella di migliorare il suo bottino in Europa per singola stagione che vede 7 gol nel 2011/12. Per ora è arrivato a sei, ma l'impressione è che il focus del pensiero del Coco - il suo soprannome all'età di 8 anni - sia orientato su come superare una delle migliori fase difensive d'Europa: quella del Chelsea. Il risultato dell'andata sorride ai Blues (1-1), ma la vena creativa del franco-algerino potrebbe ribaltare le carte in tavola.

