Marcelo andrà a Londra con il Real Madrid per il ritorno di Champions tifosa del Real Madrid, che si è resa volontaria per sostituire il brasiliano. andrà a Londra con ilper il ritorno di Champions contro il Chelsea . Il brasiliano ha finalmente risolto il problema con il seggio elettorale, considerando che avrebbe dovuto presenziare al seggio durante le elezioni locali nella comunità autonoma di Madrid. Il difensore si è recato presso il Liceo Europeo de La Moraleja di Alcobendas, alle 8.28, ma è stato poi sostituito da una signora, che era una supplente del seggio, per dare la possibilità al giocatore di partire con i compagni per Londra. Un'anziana signora,, che si è resa volontaria per sostituire il brasiliano.

Un'ottima notizia per Zidane che ha immediatamente inserito Marcelo nella lista dei convocati per il ritorno contro il Chelsea. Un uomo in più a disposizione per il tecnico del Real Madrid che ha appena recuperato anche Valverde, Mendy e il capitano Sergio Ramos. Nuova linfa in vista della gara di Stamford Bridge dove il Real Madrid dovrà puntare alla vittoria per qualificarsi alla finale di Istanbul.

