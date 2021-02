Che dire, Olivier Giroud. Etichettato da molti come un attaccante che segni poco e che non sia mai decisivo, in realtà la punta francese ha sempre un suo perché. Quando viene chiamato in causa, in qualche modo dà una mano. E a proposito di gol, qualcuno ne ha fatto e anche di pregevole fattura oltre ad essere il secondo miglior marcatore in assoluto della Nazionale francese (dietro solo a Henry). Questa sera ha fatto un gol fantastico all'Atlético Madrid, che vale tantissimo in chiave qualificazione.