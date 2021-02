Non solo Lipsia-Liverpool , anche Borussia Mönchengladbach-Manchester City di Champions League verrà giocata alla Puskás Arena di Budapest . Questa la decisione - ufficiale - presa dalla UEFA in accordo con le due società a seguito delle restrizioni per i voli e per gli ingressi in Germania stabiliti dal Governo tedesco, che hanno messo in seria difficoltà il calendario internazionale ora che tornano le Coppe .

Non solo, cambiata la sede della gara anche tra Molde e Hoffenheim che si sarebbe dovuta giocare in Norvegia. L'andata dei sedicesimi di finale di Europa League si disputerà all'Estadio de la Cerámica di Villarreal giovedì 18 febbraio. Anche qui, tutto dipende dalle restrizioni covid, anche se in questo caso la partita si sarebbe dovuta giocare in Norvegia... Detto questo non ci sono state ulteriori spiegazioni da parte della UEFA che ha semplicemente ringraziato la Federazione spagnola per aver concesso lo stadio del Villarreal per questa partita.