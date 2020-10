Oggi è la giornata decisiva per Cristiano Ronaldo. Dopo 15 giorni di quarantena, da asintomatico e con carica virale bassa, il portoghese si sottoporrà all'ultimo tampone disponibile per la sfida di Champions . In caso di positività, Pirlo non potrà nemmeno convocarlo, ma in caso di negatività, per CR7 ci sarebbe addirittura delle chance di incominciare come titolare.